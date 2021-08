Sarah Harrison (30) gibt ein Gesundheitsupdate! Die einstige Bachelor-Kandidatin bekam vor wenigen Tagen unerfreuliche Nachrichten: Die Blondine hat sich mit dem Coronavirus infiziert und muss sich mit ihren Töchtern Mia (3) und Kyla (1) in Quarantäne begeben. Vor Kurzem feierten die Beauty und ihr Ehemann Dominic Harrison (30) aber noch mit Familie und Freunden den Geburtstag von Töchterchen Kyla – müssen die Partygäste, die mit Sarah Kontakt hatten, sich nun auch isolieren?

Genau diese Frage stellte ein neugieriger Follower in einem Q&A auf Instagram. "Leider müssen ein paar in Quarantäne, aber wirklich nur sehr wenige, zum Glück", lautete Sarahs Antwort. Das nicht alle Gäste sich nun isolieren müssen, habe folgenden Grund: "Der Geburtstag von Kyla liegt zu weit zurück, daher ist meine Familie nicht betroffen." Die Influencerin sei am Sonntag nach der Feier auch noch negativ getestet worden.

Die Quarantäne-Pflicht gilt aber auch nicht für jedes Mitglied des Harrison-Clans: Papa Dominic darf sich weiterhin draußen aufhalten. "Domi muss nicht in Quarantäne, da er geimpft ist und keine Symptome hat", erklärte Sarah vor Kurzem in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla an ihrem ersten Geburtstag

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Influencer-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de