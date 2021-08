Lena Dunhams (35) ist gerade einfach nur glücklich und total verliebt. Anfang des Jahres verriet die Schauspielerin, dass sie nach der Trennung von dem 37-jährigen Jack Antonoff 2018 wieder vergeben ist. Und wer ist der Glückliche? Sein Name ist Luis Felber – und offenbar meint es die ehemalige Girls-Darstellerin richtig ernst mit ihm. Im August gaben die zwei Turteltauben sogar ihr Red-Carpet-Debüt. Aber wer ist eigentlich der neue Mann an der Seite des Serienstars?

Wie Page Six herausgefunden hat, ist Luis ein peruanisch-englischer Musiker. Laut dem Promi-Portal haben sich der 32-Jährige und Lena in London kennengelernt, wo das Paar auch zurzeit lebt. Die gebürtige New Yorkerin selbst beschreibt ihren Schatz als das "Wunder", das sie doch nicht von der Männerwelt habe abschwören lassen – wie sie vor ein paar Monaten auf Twitter schwärmte. "Wenn ich mich krank fühle, macht mein Freund mir leckere Pasta und schaut so viel 'BoJack', wie ich will, geht mit dem Hund spazieren und singt Lieder über sein Gesicht", verriet Lena.

Das sei aber nicht das Einzige, was die 35-Jährige an ihrem Partner so schätze. Luis habe sie auch dazu veranlasst, darüber nachzudenken, wie sie Glück für sich definiert. "Manchmal bin ich so gefangen in meiner Vorstellung davon, wie eine Familie [...] aussehen sollte, dass ich vergesse, dass ich eine habe, genau hier, und sie ist perfekt und vollkommen", schrieb Lena zu einem Foto von sich, ihrem Freund und ihrem Hund auf Instagram.

Getty Images Lena Dunham, Oktober 2019

Instagram / attawalpa Luis Felber und sein Hund im Juli 2021

Instagram / lenadunham Lena Dunham, Luis Felber und ihr Hund im Juni 2021

