Paris Hilton (40) begeistert ihre Fans im Moment mit der ersten Staffel ihrer eigenen Netflix-Kochshow "Cooking With Paris"! Die Hotelerbin widmet sich in jeder Folge anderen Delikatessen – und dabei holt sich die attraktive Blondine prominente Unterstützung an den Herd. Aber schon ihr erster Gast hatte nicht gerade Lob für sie übrig: Kim Kardashian (40) machte sich über Paris' Kochkünste lustig – und das in deren eigener Kochshow!

In der ersten Folge der neuen Netflix-Show "Cooking With Paris" trafen sich Paris und Kim, um ein aufwendiges Frühstück zuzubereiten. Auf dem Plan standen nicht nur eingefärbte Glitzer-Marshmallows, sondern auch ein French Toast und eine Frittata. Allerdings wollte die Zubereitung der Marshmallows nach Paris' Rezept nicht so richtig klappen. "Oh Mann, das wird eine Katastrophe", machte sich Kim lustig und nannte den Grund für ihren Lachanfall: "Die Tatsache, dass du dachtest, diese Marshmallows könnten wirklich etwas werden."

Am Ende der Folge mussten Paris und Kim aber nicht vor leeren Tellern sitzen. Zudem war die Keeping up with the Kardashians-Beauty von dem French Toast à la Paris sogar so richtig überzeugt. "Oh mein Gott, das ist eines der besten French Toasts, das ich jemals hatte", schwärmte die 40-Jährige nämlich.

Anzeige

Netflix / Kit Karzen Kim Kardashian in Paris Hiltons Netflix-Show "Cooking With Paris"

Anzeige

Netflix / Kit Karzen Paris Hilton und Kim Kardashian bei "Cooking With Paris"

Anzeige

Netflix / Kit Karzen Paris Hilton bei "Cooking With Paris"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de