Ist Michelle Gwozdz diesem Druck etwa einfach nicht gewachsen? Die Der Bachelor-Siegerin von 2021 zog am vergangenen Freitag in Deutschlands wohl bekannteste WG: Promi Big Brother. In der Show wurde der Beauty aber schnell bewusst, dass ihr das ganze Zusammenleben mit den anderen Kandidaten deutlich an die Substanz geht: Sie wollte schon nach einer Nacht aussteigen. Nun denkt Mimi tatsächlich wieder daran zu gehen.

In der aktuellen Folge wird der einstigen Kuppelshow-Kandidatin einfach alles zu viel. "Das ist für mich keine Show mehr, das wird mir zu persönlich. Ich habe keinen Bock mehr darauf, diese Streitereien und dass das auch immer wieder hochkocht", gesteht Mimi unter Tränen in den Armen von Melanie Müller (33), die versucht, die Influencerin zu beruhigen. Offenbar denkt Mimi erneut über einen freiwilligen Exit nach, was Melli besonders schade finden würde.

Auch Paco Steinbeck (46) sieht darin keinen wirklichen Sinn. "Das bringt doch nichts. Du brichst nicht ab", versucht der Superhändler die aufgelöste Mimi vom Gegenteil zu überzeugen. Dennoch könne man deutlich sehen, wie schlecht es ihr geht. "Mimi tut mir echt leid, sie ist total am Ende. Sie nimmt das richtig mit", meinte Paco weiter.

Instagram / mimi.gwo/ Mimi Gwozdz im April 2021

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

© SAT.1 Paco Steinbeck, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

