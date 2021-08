Prince Charming ist für seine feuchtfröhlichen Szenen bekannt! In den ersten zwei Staffeln der Kuppelshow kam es regelmäßig zu Knutschereien mit dem Junggesellen oder unter den Kandidaten. Und bestimmt können sich die Zuschauer auch in diesem Jahr auf das ein oder andere Techtelmechtel freuen. Vielleicht geht ja der Kandidat Thomas Hanisch zeitnah in die Offensive. Der verriet Promiflash nämlich: Sex spielt eine große Rolle in seinem Leben...

Auf die Frage, wie wichtig ihm der Beischlaf in einer Partnerschaft ist, erklärte der 30-Jährige im Promiflash-Interview: "Sex ist mir wichtig, sollte aber nicht die Beziehung bestimmen." Wenn er als Single durchs Leben geht, lässt Thomas aber anscheinend nichts anbrennen. "Ich lebe seit elf Jahren in Berlin – somit bin ich definitiv kein unbeschriebenes Blatt", gab er vielsagend zu verstehen.

Aber wie kommt Thomas' Libido eigentlich so richtig in Fahrt? Was seine sexuellen Vorlieben angeht, hielt sich der Tattoo-Fan eher bedeckt: "Ich mag es gerne aufregend. So viel kann ich aber sagen." Vielleicht bekommt der diesjährige Prince Charming Kim Tränka ja die Gelegenheit, dem auf den Grund zu gehen. Ab dem 17. August geht er in dem TVNow-Fomat auf die Suche nach seinem Mr. Right.

Instagram / thomashanischx Thomas Hanisch, Kandidat bei "Prince Charming" 2021

TVNOW Thomas Hanisch, "Prince Charming"-Kandidat

TVNOW Kim Tränka, Prince Charming 2021

