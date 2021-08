Erst vor wenigen Monaten gaben DSDS-Sternchen Sarah Engels (28) und ihr Julian (28) sich das Jawort. Kurz nach der Hochzeit verkündeten sie dann ihre Schwangerschaft. Aus ihrer vorherigen Ehe mit Sänger Pietro Lombardi (29) hat die Dancing on Ice-Siegerin bereits einen Sohn. Auf Social Media verrieten die werdenden Eltern nun, ob Julian bei der Geburt seiner Tochter mit dabei sein wird.

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram sprach das Paar über die bevorstehende Entbindung. Sarah fragte: "Schatz, bist du bei der Geburt dabei?" Ihr Partner witzelte: "Wenn ich Zeit hab. Spaß – natürlich bin ich dabei. Was für eine Frage überhaupt." Die The Masked Singer-Gewinnerin kann die Geburt ihrer kleinen Prinzessin offenbar kaum erwarten. Sie postet regelmäßig Fotos von ihrer wachsenden Babykugel.

Den Babybauch hatte sie während ihrer Trauung noch unterm Brautkleid versteckt. Mittlerweile ist er aber nicht mehr zu übersehen. In ihrer Instagram-Story verriet sie vor Kurzem, dass sie bereits um die sechs Kilogramm in ihrer Schwangerschaft zugenommen hat. Sie schwärmte dabei: "Aber es ist einfach das schönste Geschenk auf der Erde, was es gibt, und jedes einzelne Kilo ist es wert."

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels kurz nach ihrer Verlobung

Instagram / /sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio und ihrem Verlobten Julian Büscher

