Danny Liedtke (31) ist Single aus Überzeugung. Der Köln 50667-Star mischt aktuell das TV-Weltall von Promi Big Brother auf. Mit seiner offenen und schrillen Art kam der Schauspieler nicht bei jedem Bewohner gut an. Viel besser läuft es für den Soap-Darsteller offenbar bei den Damen. Im TV-Container prahlte er damit, ein Frauenheld zu sein. Dennoch ist Danny nach wie vor Single. Jetzt erzählte er, woran das liegt!

"Ich habe immer Probleme, wenn es in Richtung Beziehung geht. Ich glaube, ich bin gar nicht beziehungsfähig. Ich verkack das einfach", stellte Danny bei "Promi Big Brother" klar. Deswegen stürze er sich häufig in kurze, oftmals rein körperliche Liebschaften. "Ich kann die Frauen, die ich in meinem Leben hatte, nicht mehr zählen", gab der 31-Jährige an. Auf Datingapps mache er direkt klar, worauf er hinauswolle. "Ich bin in Wohnungen reingegangen und habe die Frau direkt geküsst", erinnerte sich Danny.

Seine TV-Bewohner Jörg Draeger (75) und Heike Maurer (67) machten Danny jedoch direkt Mut, die Hoffnung, doch irgendwann seine große Liebe zu finden, nicht aufzugeben. "Liebe ist immer ein Risiko. Die Gefahr, verletzt zu werden, ist groß, aber wenn du es nicht eingehst, wirst du es nie erfahren", meinte zum Beispiel Heike.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 Danny Liedtke und Heike Maurer bei "Promi Big Brother"

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Jörg Draeger bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Heike Maurer, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de