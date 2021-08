Ist Daniel Kreibich nachtragend? Der Star-Hellseher musste sich bei Promi Big Brother von seinem Mitstreiter Danny Liedtke (31) einen fiesen Seitenhieb gefallen lassen. Der Köln 50667-Darsteller machte das TV-Medium mit ziemlich direkten Worten auf dessen angeblich korpulentes Äußeres aufmerksam. Mittlerweile hat Daniel aus gesundheitlichen Gründen leider freiwillig die Show verlassen. Mit Promiflash sprach er noch einmal über Dannys Kommentar – ist er deswegen nachtragend?

Ganz im Gegenteil! "Ich nehme es ihm nicht übel. Er hat recht, ich habe zurzeit die Lockdown-Pfunde", erzählte der 37-Jährige gegenüber Promiflash. Er sieht das allerdings ganz entspannt, da es vielen Menschen nicht anders gehe. "Es ist nicht die feine Art der Begrüßung, aber ich bin ziemlich unempfindlich, was sowas betrifft." Sensible Menschen hätte man mit so einer Äußerung allerdings psychisch runterziehen können. Er sei sich sicher, dass Danny einfach ein großer Sprücheklopfer sei.

Ob der Serienstar seine Kollegen im Container etwa absichtlich provoziert? "Ist das seine BTN-Rolle, die er noch spielt? Der hat direkt Leute beleidigt, als er reinkam", fragte sich beispielsweise Rafi Rachek (31) in einer Liveschalte auf den Big Planet bei Promi Big Brother – Die Late Night Show. Kontrahentinnen Ina Aogo (32) und Michelle Gwozdz stimmten dem Freund von Sam Dylan (30) zu.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 Daniel Kreibich, Star-Hellseher

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Daniel Kreibich

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de