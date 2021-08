Für sie ist das Projekt Beauty & The Nerd schon wieder aus und vorbei! Vergangene Woche konnte sich das Team Alexandra und Cao beim Exit-Quiz gegen Helena und Volker durchsetzen – obwohl sie sich eigentlich gar nicht gut verstanden hatten. Immer wieder gerieten die Beauty und ihr Nerd nämlich aneinander. Ihre weiblichen Mitstreiter kritisierten Alexandras kühle Art daraufhin. Als sie die Lästereien mitbekommen hatte, entschied sie sich, freiwillig zu gehen. Doch die Blondine ist nicht die Einzige, die raus ist!

Bei einem Spiel wurde Alexandra offengelegt, was die weiblichen Kandidaten über sie gesagt hatten. "Für mich ist das so, dass sie die größte Schlange hier ist", schoss Cecilia gegen Caos Partnerin. Diese Worte trafen die Biologiestudentin wohl so sehr, dass sie daraufhin verkündete: "Ich werde die Villa verlassen. Ich mache den ganzen Kindergarten nicht mehr mit. Ich hatte den Anschein, es ist alles okay. Für mich seid ihr deshalb die Schlangen und nicht ich!" Die Beautys gingen im Streit auseinander.

Auch heute mussten zwei Paarungen wieder ins Exit-Quiz und um den Platz in der Show kämpfen. Dieses Mal hatte es Wika und Luca sowie Meike und Christian getroffen. Letzteren konnten sich leider nicht durchsetzen und flogen raus. "Ich sehe mich als Gewinner, ich habe mein Ziel erreicht. Mein Selbstbewusstsein ist gewachsen", betonte Christian und zeigte sich dankbar über die dazugewonnene Erfahrung.

Anzeige

Instagram / alexandra.leonhard Alexandra Leonhard, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Luca und Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2021

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Meike Emonts mit ihrem Teampartner Christian, "Beauty & The Nerd" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de