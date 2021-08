Justin Bieber (27) und seine Frau Hailey (24) bringen ihre Fans zum Schwitzen! Im Oktober heiratete der Superstar das Model. Seitdem hat ihre Liebe zueinander offenbar kein Stück abgenommen. Immer wieder versorgt das Paar seine Fans mit reichlich Kuschel- und Knutschfotos. Jetzt sorgten die beiden wieder für Schnappatmung bei ihrer Community. Sie posteten ein Foto, auf dem Justin mit seiner Frau kuschelte, während sie in einem heißen Latex-Kleid posierte!

Den schönen Anblick bekamen Justins Follower auf Instagram zu Gesicht. Das Paar steht in einem Ankleidezimmer und hat sich offenbar für einen gemeinsamen Abend aufgebrezelt. Doch während sich der "Believe"-Interpret in einem schwarzen Anzug dezent im Hintergrund hält, zieht seine Ehefrau mit ihrem Look mal wieder alle Blicke auf sich. Die Beauty trägt ein hautenges Latex-Kleid, das im Licht nur so glänzte.

Mit dem neuen Foto im hautengen Kleid dürften auch die kürzlich wieder aufgekommenen Babygerüchte wieder aus der Welt geschaffen sein. Immer wieder munkeln Fans, ob Justin und Hailey denn tatsächlich ihr erstes Baby erwarten. Aus der Luft gegriffen ist es nicht: Immerhin machte Justin gegenüber Us Weekly deutlich, dass er sich eine Großfamilie mit seiner Frau wünsche.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Anfang Mai 2021

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

