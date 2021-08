Bei dem Promi Big Brother-Kandidaten Rafi Rachek (31) fiel jetzt die harte Fassade! Eigentlich hatte sich der einstige Bachelorette-Boy in der beliebten TV-Show von seiner ruppigen Seite gezeigt: In den vergangenen Tagen hatte er sich regelmäßig mit Melanie Müller (33) angelegt – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Doch jetzt bekamen die Zuschauer eine andere Seite von dem Realitystar zu Gesicht: Rafi brach nämlich vor laufender Kamera in Tränen aus!

In der aktuellen "Promi Big Brother"-Folge erfüllte ein lautes Schluchzen die Raumstation: Rafi hat sich unter seiner Decke verkrochen und weinte bitterlich. "Ich habe Hunger, mir tun die Augen weh, ich habe Kopfschmerzen", beschwerte sich der 31-Jährige. Die Zeit in der engen Raumstation setze ihm ordentlich zu – im Einzelinterview erklärte er: "Es ist einfach eine Grenzerfahrung, die ich hier gerade erlebe. Ich hätte niemals gedacht, dass es so hart wird."

Rafis TV-Mitbewohnerinnen Ina Aogo (32) und Marie Lang (34) hatten nicht nur ein offenes Ohr für ihn, sie versuchten auch, ihn zu trösten. "Komm, du bist doch der Sonnenschein hier. Everybody’s Darling, nur nicht Melanies", scherzte Ina beispielsweise. Und tatsächlich zeigte der Zuspruch Wirkung: Rafi fing sich wieder und wolle weiterkämpfen.

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige

Sat.1 Ina Aogo und Marie Lang mit Rafi Rachek bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Ina Aogo, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige

Überrascht es euch, dass sich Rafi so emotional zeigt? Ja, irgendwie schon! Nein, nicht so wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de