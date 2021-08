Chris Hughes (28) ist wieder in festen Händen! Seit der Trennung von der Little Mix-Sängerin Jesy Nelson (30) im vergangenen Jahr ging er solo durchs Leben. Zuletzt betonte er immer wieder, dass er keine Dates habe und keine neue Frau in Sicht sei. Doch das ist wohl nicht mehr aktuell. Auf Social Media macht der ehemalige UK-Love Island-Kandidat jetzt sein neues Liebesglück offiziell.

Die Profigolferin Annabel Dimmock (24) hat das Herz des Blondschopfs erobert – und das will sie auch alle wissen lassen. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie das erste gemeinsame Pärchenbild. Chris lächelt in die Kamera, während sie liebevoll die Arme um seinen Hals schlingt und ihm einen Kuss auf die Wange gibt. "Hübscher", kommentiert sie den Schnappschuss. "Deiner", antwortet der Hottie unter dem Post und fügte noch ein Herz-Emoji hinzu.

Die Fans scheinen sich riesig für die frisch verliebten Turteltauben zu freuen. Sie schwärmen "Oh wie süß" oder "Ihr seid so ein schönes Paar". Ob Chris demnächst auch den ersten Pärchen-Beitrag auf seinem Profil teilt? Da gibt es nämlich bisher keine Hinweise auf die neue Frau an seiner Seite.

Anzeige

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Chris Hughes

Anzeige

Instagram / annabeldimmock Annabel Dimmock, Profi-Golferin

Anzeige

Instagram / chrishughesofficial Chris Hughes im April 2021 in Liverpool

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de