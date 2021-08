Bald dürfen Rúrik Gíslasons (33) Fans ihn in einem heißen Feuerwehrmann-Outfit bewundern! Der isländische Ex-Fußballprofi schnupperte schon reichlich deutsche TV-Luft: Der Muskelmann gewann nicht nur die 14. Staffel der Tanzshow Let's Dance, er nahm unter anderem auch an der Quizshow 5 gegen Jauch teil. Nun stellt der Sportler sich aber offenbar schon bald einer neuen Herausforderung: Rúrik wird sich im Fernsehen bald als Feuerwehrmann versuchen!

Laut DWDL wird der 33-Jährige bald in der Docutainment-Reihe "Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" mitwirken. Dort werden zahlreiche Prominente ihr Können in einem klassischen Ausbildungsberuf unter Beweis stellen. Aber nicht nur für Rúrik geht es zur Feuerwehr: Auch Bülent Ceylan (45), Laura Karasek, Riccardo Simonetti (28) und viele weitere Stars werden dort ihre Tauglichkeit prüfen.

Jedoch gibt es auch noch andere Berufsfelder, in denen die Stars zeigen können, was sie drauf haben: Einige bekannte TV-Gesichter werden im Polizeiausbildungszentrum tätig sein, andere wiederum bekommen die Möglichkeit, in einem Hotelbetrieb abzuliefern.

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Getty Images Bülent Ceylan bei der Premiere von "Verpiss Dich, Schneewittchen"

Getty Images Laura Karasek, Moderatorin

