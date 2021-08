Der Nerd Luca schwärmt von der Schmusenacht mit Beauty Wika! Die beiden sind Kandidaten der diesjährigen Staffel von Beauty & The Nerd. Die 23-jährige Versicherungskauffrau hatte sofort großes Interesse an dem Cosplay-Fan, welches offenbar auch auf Gegenseitigkeit beruhte. Deshalb bildeten sie ein Team. Doch nicht nur das: Bereits in der ersten Nacht duschten sie zusammen und schliefen daraufhin Arm in Arm ein. Im Promiflash-Interview schwärmte Luca nun von der Kuscheleinheit!

"Die Nacht war super! Wir sind beide offene Menschen und haben uns von Anfang an sehr gut verstanden", erzählte Luca im Gespräch mit Promiflash. In Wika habe er definitiv die richtige Partnerin für die Show gefunden. Kann er sich auch was Ernstes mit der attraktiven Blondine vorstellen? "Man weiß nie, was passiert! Wir haben zwar sehr verschiedene Hobbys, aber am Ende kommt sowieso immer alles anders, als man vorher denkt", scheint er eine Liebelei nicht auszuschließen.

Aber Wika sieht das anscheinend etwas anders: "Ich bin einfach eine Kuschelmaus. Egal ob mit den Mädels in der Villa oder mit Luca", betonte sie gegenüber Promiflash. Ihr sei kalt gewesen und der 21-Jährige schien sie gut wärmen zu können. "Außerdem konnte ich in der Dusche schon sehen, wie gepflegt er ist – besonders Hände und Füße sind mir da wichtig", erklärte sie weiter.

Anzeige

Instagram / luca_mettsias Luca, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2021

Anzeige

Instagram / therealwika_ Wika, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Anzeige

Beauty & The Nerd, ProSieben Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de