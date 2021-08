Was für ein Meilenstein im Leben von Rocco Ritchie! Der in Los Angeles geborene Promi-Spross ist Madonnas (62) ältestes Kind. Im Jahr 2000 heiratete die Popikone den britischen Filmregisseur Guy Ritchie (52) und noch im gleichen Jahr kam ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt. Nun feierte Rocco seinen 21. Geburtstag und seine Mutter teilte anlässlich dieses besonderen Tages einige Erinnerungsstücke.

Auf Instagram veröffentlichte die 62-Jährige jetzt einige Throwback-Bilder von sich und ihrem Sohn. Die "Like A Prayer"-Interpretin teilte viele Momentaufnahmen, die Rocco von seiner Jugend bis zum jungen Erwachsenenalter zeigen. Während das erste Foto eine noch recht junge Madonna in Schwarz-Weiß abbildet, die ihr Kleinkind auf dem Arm hält, ist das Mutter-Sohn-Duo auf einem anderen Foto auf einem Quad sitzend in Afrika zu sehen. Auch einige Solo-Pics ihres Sohnes veröffentlichte Madonna auf ihrem Profil.

"Alles Gute zum Geburtstag, Rocco", begann die Sängerin ihren Post schlicht und fuhr fort, dass die beiden schon so viele Reisen zusammen um die Welt unternommen hätten. "Aber die größte Reise, die ich mit dir gemacht habe, ist die in meinem Herzen", richtete sie rührende Worte an ihr Kind. Abschließend versicherte Madonna dem frischgebackenen 21-Jährigen, dass sie ihn bis zum Mond und zurück liebe: "Für immer und ewig".

Anzeige

Instagram / madonna Madonna und ihr Sohn Rocco Ritchie

Anzeige

Instagram / madonna Madonna und ihr Sohn Rocco Ritchie

Anzeige

Instagram / madonna Madonna und ihr Sohn Rocco Ritchie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de