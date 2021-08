Mit diesem Bild verdreht Rita Ora (30) allen den Kopf! Anlässlich des Finales der Fußball-EM im Juli zwischen Italien und England hatte die in Pristina geborene Beauty einen Schnappschuss von sich geteilt, auf dem sie sich halb nackt auf einem Sessel rekelte. Ihre Brüste und ihr Intimbereich waren dabei nur von einem England-Trikot bedeckt gewesen. Nun veröffentlichte die Sängerin erneut ein Foto von sich, auf dem ihr Dekolleté prominent in Szene gesetzt wurde.

Auf Instagram teilte die 30-Jährige nun auf ihrem Profil eine Reihe an Fotos, auf denen ihre Brüste nur von einem weißen Bademantel bedeckt sind. Auf den Schnappschüssen schaut die Freundin von Taika Waitit zunächst lasziv in die Kamera, bevor sie den Blick schüchtern abwendet. In ihrer Bildbeschreibung bedankte sich die "For You"-Interpretin zudem für all die Liebe ihrer Fans, die ihr wegen ihrer Juroren-Position bei der australischen Version von The Voice entgegengebracht wurde. "Es gibt so viele talentierte Leute, dass ich es kaum erwarten kann, dass ihr sie zu sehen bekommt!", versicherte die ihrer Community.

Letztere war angesichts der heißen Aufnahme der gebürtigen Kosovarin einfach nur hin und weg. Auch einige Prominente ließen es sich nicht nehmen, zum Ausdruck zu bringen, wie begeistert sie von den Fotos des blonden Lockenkopfs waren. "Du bist so heiß", kommentierte beispielsweise Demi Lovato (28) unter dem Beitrag. Selbst Ritas Mutter Vera hinterließ eine entzückte Nachricht unter dem Bild. "Mein gelocktes Baby", schrieb die 55-Jährige.

Instagram / ritaora Rita Ora im Juli 2021

Instagram / ritaora Rita Ora im August 2021

Instagram / ritaora Rita Ora im August 2021

