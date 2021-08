Wie steht es um Hanna Annikas (23) Liebesleben? Die Lehramtsstudentin wurde durch ihre Teilnahme bei Temptation Island 2020 bekannt. Dort stellte sie ihre Beziehung zu Till Adam auf die Probe. Und obwohl sie sich im Finale verlobt hatten, kriselte es immer wieder zwischen ihnen. Nach einem erneuten Liebes-Comeback durch Ex on the Beach zog Hanna endgültig einen Schlussstrich. Ist sie mittlerweile offen für eine neue Liebe?

"Ich weiß es ehrlich gesagt nicht", gab die Blondine im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram zu. Wenn der Richtige vor ihr steht, würde sie sich auf ihn einlassen, vermutete sie. "Aber ich müsste alles ganz langsam angehen lassen. Ich fühle mich schnell eingeengt und komme gerade erst aus einer dreijährigen On-off-Beziehung", betonte sie weiter. Die Erfahrungen, die sie mit Till gemacht hat, hätten sie geprägt und daher brauche sie einfach Zeit, um wieder eine Partnerschaft eingehen zu können.

Bei "Ex on the Beach" zeigte der Kandidat Philip (25) Interesse an der Beauty. Nach den Dreharbeiten hat er sogar noch Kontakt zu ihr und verriet Promiflash: "Ein Treffen ist auf jeden Fall sehr bald geplant!" Ob das dann rein freundschaftlicher oder doch eher romantischer Natur ist, ließ er allerdings offen.

Anzeige

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, 2021 in Hamburg

Anzeige

TVNOW Die "Ex on the Beach"-Kandidaten Philip und Hanna bei einem Einzeldate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de