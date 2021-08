Hat Loona (46) sich auf Kampf der Realitystars besonders eingestimmt? Die gebürtige Niederländerin machte sich Ende der 1990er-Jahre einen Namen als Sängerin. Seitdem steht sie aber ab und zu auch vor der Kamera und ist im TV zu sehen. 2008 wirkte sie beispielsweise als Jurorin in der Castingshow Popstars mit. "Kampf der Realitystars" ist nun ihr erstes Trash-Format. Wie hat Loona sich darauf vorbereitet?

Im Interview mit Promiflash erklärte die "Bailando"-Interpretin, dass sie kaum Maßnahmen ergriffen habe, um sich auf die Show einzustellen: "In der Quarantäne habe ich etwas Sport gemacht, damit ich auch im Bikini eine gute Figur mache, aber sonst habe ich nichts gemacht." Wirklich vorbereiten könne man sich auf die Sendung aber ohnehin nicht. Aus diesem Grund habe sie versucht, ganz unvoreingenommen in das Format zu gehen. "Und das war auch richtig so", stellte die 46-Jährige klar.

Loona hatte übrigens lange überlegt, ob sie die Anfrage für "Kampf der Realitystars" überhaupt annehmen sollte. Den entscheidenden Impuls gab ihr dann ihre 16-Jährige Tochter Saphira: "Dann hat sie gesagt: 'Mama, das ist doch cool!'" Mittlerweile haben sich die beiden auch schon ein paar Episoden zusammen angesehen.

ActionPress Loona im August 2021 in Bunyola

ActionPress Loona, Sängerin

ActionPress Loona, Musikerin

