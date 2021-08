Hat sich etwa das einzige 5 Senses for Love-Ehepaar schon wieder getrennt? Insgesamt 30 Kandidaten suchten in dem neuen Datingformat das große Liebesglück – am Ende heirateten nur Mehmet (29) und Sabrina (28). Doch um die beiden ist es seit einigen Wochen sehr still geworden und der Bartträger hat sogar alle Pärchenfotos gelöscht. Ein offizielles Statement zu dem offensichtlichen Liebes-Aus gab es bislang aber noch nicht. Jetzt äußerte sich Mehmet erstmals zu den Trennungsgerüchten – seine Antwort fiel aber eher kryptisch aus.

Nach einigen Tagen Funkstille meldete sich Mehmet mit einer Instagram-Fragerunde zurück. Dabei wollte ein Fan wissen, ob der Tattooliebhaber wirklich wieder Single ist. Mehmet antwortete auf Türkisch. Übersetzt schrieb er so etwas wie: "Die Welt ist grausam." Mehr ließ er sich diesbezüglich nicht entlocken. Seine Reaktion deutet aber an, dass es um ihn und Sabrina wirklich nicht gut zu stehen scheint.

Sabrina hat dagegen seit dem 29. Juli keinen Beitrag mehr in ihrem Feed gepostet. Bei dem Beitrag handelte es sich um zwei Selfies, und im zugehörigen Text rief sie ihre Follower dazu auf, ihr Lächeln nie zu verlieren. Ob sie damit schon auf die Liebeskrise hingewiesen hat? Seitdem ist es auf ihrem Account auf jeden Fall ruhig geworden.

Instagram / 5sensesformehmo "5 Senses for Love"-Kandidat Mehmet

Instagram / 5sensesformehmo Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Pärchen

Instagram / sabrinamina_official Mehmet und Sabrina, Kandidaten bei "5 Senses for Love"

