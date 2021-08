Was ist los bei Sabrina Mina (28) und ihrem Mann Mehmet (29)? Die beiden hatten sich im vergangenen Jahr während der Dreharbeiten zu der Sat.1-Kuppelshow 5 Senses for Love kennen und lieben gelernt. Sie waren sogar das einzige Paar, das tatsächlich geheiratet hat. Zuletzt schwärmten sie im Promiflash-Interview noch von ihrem Eheleben. Doch nun sieht es so aus, als gäbe es Grund zur Sorge: Haben sich die Turteltauben etwa getrennt?

Seit der Ausstrahlung des Finales vor wenigen Monaten hielten sowohl Mehmet als auch Mina ihre Fans mit Pärchen-Updates auf dem Laufenden. Doch zuletzt meldeten sie sich kaum mehr bei ihrer Community – und schon gar nicht zusammen. Besonders beunruhigend: Während das Instagram-Profil des 29-Jährigen früher voll von gemeinsamen Fotos mit seiner Frau war, sind diese mittlerweile alle gelöscht. Bei ihr hingegen sind noch alle Pärchenbilder zu sehen.

Ein weiterer Hinweis: Für die Liebe ist der Inhaber eines Telekommunikationsladens

extra von Reutlingen zu Mina nach Lanze gezogen. Doch wenn er sich zuletzt bei seinen Followern gemeldet hatte, war als Ort immer seine ehemalige Heimat angegeben. Also scheinen er und die Kosmetikerin zumindest räumlich getrennt zu sein.

Instagram / sabrinamina_official Sabrina, 2021 in Hamburg

Instagram / 5sensesformehmo Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Pärchen

Instagram / 5sensesformehmo Mehmet, ehemaliger Kandidat bei "5 Senses for Love"

