Die Fans von Marteria (38) können sich auf Nachschub freuen! 2019 war es immer ruhiger um den Rapper geworden. Er kehrte der Öffentlichkeit den Rücken, um eine Pause fürs Reisen einzulegen. Im März dieses Jahres meldete er sich dann aber endlich wieder mit einem neuen Song zurück: "Niemand bringt Marten um". Doch das bleibt nicht seine einzige Veröffentlichung in diesem Jahr: Im Herbst kommt Marterias neues Album raus – und das hat für ihn eine ganz besondere Bedeutung!

Wie Sony Music nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, trägt die neue Scheibe des gebürtigen Rostockers den Namen "5. Dimension" und erscheint am 15. Oktober 2021. In seinen neuen Liedern singt er vor allem über das Leben – Liebe und auch Abgründen. "Jeder Song ist etwas ganz Besonderes für mich. Es ist, als hätte ich mich selbst wieder gefunden. So will ich mich hören und so soll ich in Erinnerung bleiben., erklärte Marteria, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt.

Vor allem was die Liebe angeht, ging es für den 38-Jährigen in den vergangenen Jahren ziemlich turbulent zu. Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass er sich bereits 2019 von seiner Ehefrau Jadula getrennt hatte. "Zecke und ich sind seit zwei Jahren nicht mehr zusammen und die Liebe hat sich zu einer Freundschaft entwickelt", schrieb die Sängerin zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram.

Marteria im September 2019 in Berlin

Marteria, Rapper

Marteria und seine Ex Jadula im Dezember 2017 in Bochum

