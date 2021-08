Jasmin Wagner (41) steht wieder vor der Kamera! Die Sängerin wurde mit ihrer Musik und dem süßen Künstlernamen Blümchen in den 90er-Jahren berühmt. Vor Kurzem feierte sie ihr großes Musikcomeback. Doch nicht nur als Musikerin machte sich Jasmin in der Vergangenheit einen Namen – man sah sie auch in der ein oder anderen Rolle im TV. Unter anderem hatte sie bei "Hallo Robbie!" eine Nebenrolle. Jetzt dreht die Beauty für eine neue Serie: Sie hat einen Part bei Alles was zählt an Land gezogen.

Wie Bild nun bekannt gab, ist Jasmin ab dem 14. Oktober als Dr. Ines Bandura in der beliebten RTL-Serie zu sehen. "Als internationale Ärztin habe ich mit den Bedingungen, die es fernab von der westlichen Welt gibt, zu kämpfen", erklärte die "Boomerang"-Interpretin im zugehörigen Interview. Wer jetzt aber auf heiße Sexszenen mit Serienkollegen hofft, der wird enttäuscht: "Ich habe mein Ärztekostüm nicht ablegen müssen."

In ihrem Liebesleben geht es dagegen gerade wieder wilder zu. Jasmin ließ sich jüngst von ihrem Ex-Mann Frank Sippel scheiden. "Ich hatte Dates – und als Single kann ich mich mit Jungs treffen", schilderte sie weiter. Freut ihr euch auf Jasmin bei "Alles was zählt"? Stimmt unten ab!

Getty Images Jasmin Wagner und Christopher Kohn

Getty Images Schauspielerin Jasmin Wagner

Getty Images Sängerin Jasmin Wagner

