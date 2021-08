Kourtney Kardashian (42) bringt die Gerüchteküche zum Brodeln! Die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit hat drei gemeinsame Kinder mit ihrem Ex-Ehemann Scott Disick (38). Aber bereits seit einigen Jahren gehen die einstigen Turteltauben getrennte Wege – und sind auch schon wieder neu verliebt. Der Musiker Travis Barker (45) hat es der Beauty offenbar so richtig angetan. Offiziell sind sie noch nicht mal ein Jahr zusammen. Doch immer wieder sorgen die beiden für Schwangerschaftsspekulationen, die Kourtney nun auch selbst etwas befeuerte!

Jüngst tauchte ein Foto von der 42-Jährigen auf, auf dem Travis liebevoll seine Hand auf ihren Bauch legt. Daher fragte sich ihre Community: Werden sie bald Eltern? Und nun postete sie eine Instagram-Story, die diese Vermutungen bei ihren Fans bestärkten. Unter einem Bild von einer Torte schrieb Kourtney: "Ich habe seit Kurzem total Heißhunger auf Süßes." Sind das etwa Schwangerschaftsgelüste?

Anscheinend nicht – unter einem Beitrag, auf dem ihre Follower eine verdächtige Wölbung in ihrem Bauchbereich gesehen hatten, stellte Kourtney nämlich klar: "Ich bin eine Frau – und das ist nun mal mein Körper." Die Unternehmerin erwartet demnach offenbar nicht ihr viertes Kind.

MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian, Juli 2021

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, 2021

