Völlig klar: Claudia Obert (59) ist eine absolute Kultfigur im deutschen Reality-TV! Die Boutique-Besitzerin aus Hamburg hat schon zahlreiche Formate wie Promi Big Brother, Promis unter Palmen und Co. mit ihrer direkten Art unsicher gemacht. Wie ist es wohl so, mit der Reality-TV-Ikone vor der Kamera zu stehen? Promiflash hat mal bei Loona (46) nachgefragt, die gerade mit Claudia in Kampf der Realitystars zu sehen ist.

"Einerseits ist Claudia eine Reality-Expertin, andererseits aber auch nicht: Ich glaube, sie zeigt sich oft auch sehr verletzlich und da frage ich mich: Ist das Reality? Wenn man das so provoziert?", betont die Sängerin im Promiflash-Interview. "Das ist dann vielleicht auch ein bisschen Show, was ich gar nicht schlimm finde." Doch das heißt nicht, dass Loona nicht manchmal gestaunt hätte: "Bei Claudia habe ich schon ein paar Mal mit großen Augen geguckt und mich gefragt: 'Was geht denn jetzt ab?'"

Ein Beispiel: "Teilweise lief sie ohne BH rum und ich fragte sie: 'Claudia, willst du dir nicht was anziehen, da laufen doch Kameras mit!'’ Aber das war ihr egal…", berichtet die Musikerin. "Ich fand das skurril, aber sie ist nun mal Claudia Obert." Trifft Loonas Beschreibung von Claudia auf das Bild zu, was ihr auch von ihr habt? Stimmt ab!

Loona, Claudia Obert, Gina-Lisa Lohfink und Narumol bei "Kampf der Realitystars"

Loona, Musikerin

Claudia Obert auf Ibiza

