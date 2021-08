Sängerin Madonna (63) ist nicht umsonst bekannt als die Queen of Pop. Seit mittlerweile rund 40 Jahren begeistert die Künstlerin Fans weltweit. Inzwischen hat sie Ikonen-Status erreicht, was nicht zuletzt daran liegt, dass sie sich immer wieder neu erfindet. Anlässlich ihres Geburtstages postet die Blondine ein Selfie, das beweist, dass sie auch mit 63 Jahren so jung wie eh und je aussieht.

Auf Instagram veröffentlichte die Musikerin eine Reihe von Bildern von ihrem Geburtstag. Auffällig ist, wie jung sie auf den Bildern aussieht. Ihre Haut scheint komplett makellos zu sein, nicht eine Falte hat sie im Gesicht. Ein Fan kommentiert das Foto: "Du siehst aus wie 21, du wunderschöne Frau! Alles Gute noch mal zum 21. Geburtstag!" Ein weiterer Follower merkt an: "Du alterst einfach nicht!" Ob da vielleicht ein Beauty-Doc nachgeholfen hat? Dazu äußerte sich die "Like a Virgin"-Interpretin bislang nicht.

Schon unter ihren zuvor geposteten Bildern sprachen Nutzer auf Instagram über das Erscheinungsbild der Sängerin. Dabei teilten sich ganz klar die Meinungen: Während viele sie für ihr jugendliches Aussehen feierten, kritisierten sie andere für ihre "unnatürliche" Art. Madonnas 30 Jahre jüngerem Freund Ahlamalik Williams gefällt sie ja offenbar so, wie sie ist. Sie sollen bereits seit über zwei Jahren ein Paar sein.

Getty Images Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna, US-amerikanische Sängerin

Getty Images Madonna, Sängerin

