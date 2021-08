Hat er nun was gegen sie oder steht er auf sie? Eigentlich scheint die Chemie zwischen Danny Liedtke (31) und Ina Aogo (32) bei Promi Big Brother nicht wirklich zu stimmen. In der Raumstation gerieten die beiden schon mehrfach aneinander. Nach einem erneuten Streit, bei dem bei der Frau von Dennis Aogo sogar Tränen flossen, überraschte Danny nun jedoch mit einer Aussage: Insgeheim findet der Köln 50667-Star die Blondine gar nicht so uninteressant...

Nach seiner erneuten Auseinandersetzung mit Ina sprach Danny mit Pascal Kappés (31) über sie – jedoch nicht um über sie herzuziehen. "Wenn sie Single wäre, würde ich sie wirklich kennenlernen wollen. Sie ist für mich eine hübsche, tolle Frau. [...] Ich mag es, wenn sie in der Nähe ist", gab Danny zu. Doch nicht nur die Optik der 32-Jährigen hat es ihm angetan. "Die ist so entspannt, wenn man mit ihr spricht, sie hat so eine seichte, echte Art", schwärmte Danny weiter von ihr.

Von diesem Sinneswandel mag so mancher Zuschauer überrascht sein. Kurz zuvor hatte der 31-Jährige Ina immerhin noch vorgeworfen, schlecht über andere Bewohner zu sprechen. Zwar vertrugen die beiden sich nach einer riesigen Diskussion wieder – doch was sagt ihr: Seid ihr überrascht, dass Danny auf Ina steht? Verratet es in unserer Umfrage.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und “Promi Big Brother – Die Late Night Show” direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke bei "Promi Big Brother" 2021

Instagram / inaaogo Ina Aogo im August 2021

Sat.1 Danny Liedtke bei "Promi Big Brother"

