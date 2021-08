Über diesen Einzug waren nicht nur die Promi Big Brother-Bewohner verwundert! Neben bekannten Reality-TV-Stars nehmen an der diesjährigen Promi-BB-Staffel auch ein paar eher unbekanntere Fernsehgesichter teil. So auch Profianglerin Barbara "Babs" Kijewski, die mit ihrer Teilnahme für Irritationen sorgte und mittlerweile damit sogar Fernsehdeutschland spaltet: Denn die einen finden Babs herrlich erfrischend, doch bei anderen kommt die Blondine nicht gut weg!

"Wenn man Ticks als Loch bezeichnen würde, dann bin ich ein löchriger Käse", beschrieb Babs sich selbst bei Promi BB. Dem würden wohl die übrigen Bewohner ohne Weiteres zustimmen. Tatsächlich legte die Anglerin schon die eine oder andere Verhaltensweise an den Tag, die stutzig machte. Unter anderem warfen ihr einige Teilnehmer vor, taktlos gewesen zu sein, als Paco Steinbeck (46) seine Rassismuserfahrungen teilte. Des Weiteren verbot sie Pascal Kappés (31), ihr Kissen zu berühren. Außerdem dürfe auch niemand erfahren, wie alt sie ist.

Auch die Kandidaten im TV-Weltall reagieren verwundert: Denn Babs gab zu, selbst noch nie Big Brother gesehen und mit der Reality-TV-Welt nichts am Hut zu haben. "Findest du sie normal? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Babs nie Fernsehen schaut, Zeitungen liest und sowas. Dass die auch ihr Alter nicht sagt...", teilte zum Beispiel Danni Büchner (43) ihre Verwunderung Melanie Müller (33) mit. Auch einige Fans wissen noch nicht so wirklich etwas mit der Blondine anzufangen. "Babs ist völlig durch den Wind", meinte ein Instagram-User. "Sie ist so erfrischend", freute sich hingegen ein anderer über ihre Anwesenheit in der Show.

Sendehinweis: "Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Instagram / babskijewski Babs Kijewski, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

Sat.1 "Promi Big Brother"-Bewohnerin Babs Kijewski

Anzeige

Sat.1 Danni Büchner bei "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de