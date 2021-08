Jessica Paszka (31) könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein! Die Ex-Bachelorette ist vor ein paar Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Die kleine Hailey-Su ist ihr ganzer Stolz. Auch den Mann an ihrer Seite liebt die Influencerin über alles – sie und ihr ehemaliger Rosenanwärter Johannes Haller (33) sind sogar verlobt und wollen bald heiraten. Im Netz machte Jessi ihrer besseren Hälfte jetzt eine süße Liebeserklärung...

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Beauty einigen Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte dabei wissen, was Jessi besonders an Johannes liebt. Ihre rührende Antwort: "Ich liebe alles an ihm, aber besonders liebe ich ihn dafür, dass er Hailey und mich so ehrt und respektiert. Genau so, wie er ist, habe ich mir meinen Mann gewünscht." Doch die 31-Jährige sieht wohl ein bisschen Ironie in ihrer Antwort – schließlich hatte sie ihn als Bachelorette noch abgewiesen: "Auch wenn ich es damals nicht gesehen habe", ergänzt sie mit einem traurigen Emoji.

Doch so sehr Jessi ihren Johannes ins Herz geschlossen hat, treibt er seine Liebste auch gerne mal in den Wahnsinn – und zwar mit seiner Unordnung! "Menschen, die ich liebe und unordentlich sind oder Dinge stehen lassen, die eigentlich in den Müll, in die Spülmaschine oder in den Wäschekorb gehören, können mich auf die Palme bringen. Und da kann ich auch wirklich cholerisch werden", stichelte sie Anfang des Monats in ihrer Story.

Lela Radulovic Photography Johannes Haller, Jessica Paszka und Hailey-Su im Juni 2021

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

