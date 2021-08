Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) haben die letzten Tage gerade im Urlaub verbracht. Die beiden genossen ihre Zweisamkeit kurz vor der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter. Für den "Wilde Kerle"-Star war die Rückreise nach dem erholsamen Urlaub offenbar alles andere als entspannt. Der Flieger geriet auf dem Weg zu seiner Familie in heftige Turbulenzen, wie der Schauspieler auf Social Media berichtete.

Jimi teilte in seiner Instagram-Story ein Bild von seinen mit blauen Flecken übersäten Beinen. Dazu schrieb er: "Wenn man in der Luft in die Luft fliegt. Gestern habe ich mein größtes Luftloch erlebt, nachdem ich aus der Bordtoilette raus bin." Er wisse genau, wieso er schon seit Jahren Flugangst habe. Der werdende Vater scherzte: "Während ich dachte, ich würde sterben, hat Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31) entspannt eine Reihe hinter mir geschlafen."

Der Schauspieler scheint es jedoch sicher ans Ziel geschafft zu haben. Aktuell verbringt er Zeit mit seiner Familie. Diese ist bei Jimis Schwester Cheyenne Ochsenknecht (21) zu Besuch in Österreich. Ihr Bruder teilte bereits mehrere Aufnahmen vom Bauernhof und den gemeinsamen Familienaktivitäten. Yeliz begleitete ihren Freund jedoch nicht.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Instagram / yelizkoc Familie Ochsenknecht mit Cheyennes Freund und Yeliz Koc

