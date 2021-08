Walentina Doronina feuert heftig gegen Melina Hoch! Die beiden Girls trafen bei Are You The One – Reality Stars in Love aufeinander – allerdings konnten die beiden sich schon von Beginn an nicht unbedingt ausstehen. Zwischenzeitlich eskalierte es zwischen den zwei Kandidatinnen sogar heftig. Aber auch bei Kandidat Salvatore Vassallo und Melina kam es zu lautstarken Auseinandersetzungen. Walentina vermutet daher im Promiflash-Interview ein großes Aggressionspotenzial!

Als Salvatore das Matchbox-Ergebnis von Melina und Tommy Pedroni für 150.000 Euro verkaufte, platzte der Brünetten der Kragen – Kollege Diogo Sangre hielt sie daraufhin sogar fest. Diesen Ausraster beschrieb Walentina im Interview mit Promiflash als höchst alarmierend: "Melina braucht dringend einen Psychologen, sie hat richtig Aggressionsprobleme. Hätte Diogo sie nicht zurückgehalten, wäre vielleicht Schlimmeres passiert."

Auch Walentina habe sich in der Villa von der Love Island-Bekanntheit extrem angegriffen gefühlt. "Ich hatte das Gefühl, die Menschen wollten, dass ich freiwillig gehe. Salva ging es genauso wie mir", erinnert sie sich an die Situation in der TV-Show.

