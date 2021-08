Was sind die Dauerbrenner der Promi Big Brother-Kandidaten im Supermarkt? Im Gegensatz zu dem Reichenbereich müssen die Bewohner des Armenbereiches in der beliebten Reality-TV-Show auf jeglichen Luxus verzichten. Mit erspieltem Geld dürfen sie sich ab und an Lebensmittel für ein begrenztes Budget im Penny kaufen. Doch was ging in dieser Staffel bisher am häufigsten über die Ladentheke? Promiflash hakte mal bei Sat.1 nach!

Eingefleischten "Promi Big Brother"-Fans dürfte aufgefallen sein: Die Bewohner des Armenbereichs greifen grundsätzlich wohl gerne vermehrt zu Nudeln und Toastbrot. Doch spiegelt sich das auch in den Zahlen der diesjährigen Staffel wieder? Ja, gab Sat.1 auf Promiflash-Nachfrage an. Nudeln und Toastbrot führen mit großem Abstand die Liste der meistgekauften Lebensmittel an: "25 Pakete und damit 12,5 Kilo Nudeln, 17 Pakete Toast, drei Gläser Nutella, vier Flaschen Ketchup sowie vier Fleischwurstringe sind die meistgekauften Artikel in den ersten zwölf Tagen."

Während sich die Bewohner im Armenbereich also ihr Essen sorgfältig aufteilen müssen, leben die Teilnehmer auf dem Big Planet in Saus und Braus. Tatsächlich bekommen die Kandidaten im Luxusbereich alles, was das Herz begehrt. "Big Brother nimmt all ihre Wünsche zur Kenntnis und sieht alles", stellte Sat.1 klar. Im Gegensatz zu den Bewohnern im Armenbereich stehen dort "Energy-Drinks und Hähnchen" auf der Bestellliste ganz hoch im Kurs.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 "Promi Big Brother"-Bewohnerin Babs Kijewski

Sat.1 Uwe Abel bei "Promi Big Brother"

© SAT.1 Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

