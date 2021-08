So langsam aber sicher ist sie im Schwangerschaftsendspurt! Im Juni dieses Jahres überraschte Anna-Maria Ferchichi (39) die Fans mit einer süßen Nachricht: Die Schwester von Sarah Connor (41) und Rapper Bushido (42) sind in freudiger Erwartung von Drillingen. Seitdem gibt die brünette Beauty immer mal wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft – so wie jetzt: Anna-Maria zeigt voller Stolz ihren Fans im Netz ihren Babybauch!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die werdende Drillingsmutter ziemlich relaxt auf ihrer Couch zu Hause. In einem gecropten Pullover gewährt sie ihren Fans freie Sicht auf ihre bereits ziemlich große Körpermitte. "Innerhalb der letzten zwei Wochen ist mein Bauch so riesig geworden. Mein Mann musste mir gestern sogar beim Schuhanziehen helfen", schrieb zu dem kurzen Clip in ihrer Insta-Story.

So unbeschwert sich Anna-Maria in ihrer Instagram-Story aktuell auch zeigt, war es zuletzt aber nicht immer. Erst vor wenigen Wochen hatten sie und ihr Ehemann Bushido die furchtbare Schocknachricht erhalten, dass ein Drilling womöglich sterben wird. "Ein Herz meines Kindes wird voraussichtlich in den nächsten zwei bis drei Wochen aufhören zu schlagen, ein Blasensprung in der 17. Schwangerschaftswoche, drei Tage nach meiner letzten Aussage vor Gericht", hatte sie ihrer Community erklärt.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anna-Maria Ferchichi im Juli 2021

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

