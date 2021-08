Payton Ramolla (21) wollte bei Promi Big Brother vorzeitig das Handtuch schmeißen! Die YouTuberin gehörte zum Cast der diesjährigen Staffel der beliebten Reality-TV-Show. In der vergangenen Folge wurde sie jedoch von den Bewohnern nominiert und von den Zuschauern anschließend rausgewählt. Unglücklich über seinen Exit war der Webstar aber nicht. Im Nachhinein verriet Payton: Eigentlich wollte sie das Promi-BB-Weltall schon nach zwei Tagen verlassen!

"Die ersten beiden Tage waren für mich unglaublich schwer und ich wollte auch nach Hause gehen", gab Payton in der "Promi Big Brother – Die Late Night Show" an. Ganz besonders schlimm fand die 21-Jährige ihren Einzug – vor allem wie ihr Melanie Müller (33) und Danni Büchner (43) dabei entgegentraten: "Ich fand das ganz schlimm, wie die mich behandelt haben. Ich finde, so empfängt man keinen neuen Gast."

Nach einigen Tagen habe sich Payton zwar auch mit den zwei Reality-Diven gut verstanden. Doch irgendwann sei die Blondine die Anlaufstelle aller Kandidaten geworden, wenn sie Probleme hatten. "Manchmal war mir das zu viel", stellte sie klar. Für die Influencerin habe es dann zu viel Streit in der Raumstation gegeben. Dabei habe sie immer versucht, neutral zu bleiben und sich auf keine Seite zu schlagen, betonte Payton.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidatin Payton Ramolla

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Instagram / payton.r Payton Ramolla, August 2021

