Emma Bunton (45) ist unglaublich stolz auf ihren Sprössling! Als Baby Spice der britischen Band Spice Girls wurde die in London geborene Beauty weltberühmt. Auch in ihrem Privatleben hat die Blondine bereits das ganz große Glück gefunden. Seit mehr als 20 Jahren ist sie mit dem Boygroup-Mitglied Jade Jones (42) in einer glücklichen Partnerschaft. Im August 2007 und im Mai 2011 kamen die gemeinsamen Kinder Beau (14) und Tate (10) zur Welt. Nun teilte die Sängerin einen Schnappschuss von sich und ihrem älteren Sohn, der sie um einen Kopf überragte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 45-Jährige nun das goldige Foto mit ihrem Sohn. "Ich könnte nicht stolzer sein!", schrieb die Britin zu dem Schnappschuss vom Strand. In ihrem Post verwendete Emma zudem drei Hashtags, mit denen sie ihre Freude über die gemeinsame Zeit zum Ausdruck brachte. "Größer als ich", "Familienzeit" und "Urlaub" war unter der Momentaufnahme zu lesen.

Erst vor Kurzem hatte der Promi-Nachwuchs zudem seinen Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses besonderen Tages hatte die stolze zweifache Mama ihrem Sohn einen süßen Post gewidmet. "Diese wunderschöne Seele, mein Erstgeborener, wird heute 14 Jahre alt. [...] Danke, dass du der Mittelpunkt unserer Welt bist", schrieb Emma zu einem Foto von Beau, auf dem er schüchtern zur Seite sah.

Anzeige

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton mit ihrer Familie

Anzeige

Instagram / emmaleebunton Beau Jones im August 2021

Anzeige

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton und ihre Familie im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de