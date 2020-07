Flattert bald der Klapperstorch bei Emma Bunton (44) vorbei? Bereits seit 1997 schwebt das Spice Girls-Mitglied mit ihrem Jade Jones (41) auf Wolke sieben. Trotz einigen Hochs und Tiefs in der Beziehung fanden die beiden immer wieder zueinander. Mittlerweile hat das paar zwei gemeinsame Söhne, den 12-jährigen Beau und den neunjährigen Tate, und ist seit 2011 verlobt. Und die Liebesfunken scheinen noch immer mächtig zu sprühen: Emma gab nun bekannt, dass sie und ihr Liebster nicht abgeneigt sind, noch ein Kind zu bekommen.

Im Podcast Happy Mum, Happy Baby plauderte Baby Spice nun ganz offen aus, dass das Thema Nachwuchs bei ihr und ihrem Verlobten längst nicht vom Tisch ist: "Jade hätte supergerne noch mehr Kinder. Und ich kämpfe ein wenig mit mir selber, weil ich es ganz sicher niemals bereuen würde, ein Kind zu bekommen – keins zu bekommen würde ich aber definitiv bereuen", gab sie offen zu. Allerdings gäbe es auch ein paar Dinge, die aktuell dagegen sprechen würden: "Ich bin jetzt 44 und mit dem Spice-Girls-Comeback und [mit meiner Marke] Kit & Kin läuft es so gut, ich habe zwei gesunde Kinder und ich denke deshalb, wenn ich gerade jetzt ein weiteres Kind bekäme, würde ich wesentlich nervöser sein als vorher", plauderte sie aus.

Allerdings ist nicht nur ihr Partner ein großer Fan der Idee, nochmal Nachwuchs zu zeugen: "Meine Kinder wollen auch noch eins. An Silvester saßen wir alle an einem Tisch und ich meinte: 'Na gut, irgendwelche Wünsche für dieses Jahr?' Und beide sagten: 'Wir hätten gerne noch ein Geschwisterchen'", verriet sie. Sie wolle sich damit aber nicht unter Druck setzen lassen, sondern abwarten, was die Zukunft bringt.

Stuart Wilson/Getty Images Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell und Mel C bei der Premiere des Spice Girls-Musicals

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton und ihr Verlobter Jade Jones

Getty Images Jade Jones und Emma Bunton



