Jasmin Herren (42) kann das Leben wieder etwas genießen. Im April dieses Jahres erlitt die Sängerin einen schweren Verlust. Ihr Mann Willi Herren (✝45) wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Danach musste die TV-Bekanntheit nicht nur mit tiefer Trauer klarkommen, sondern geriet auch in eine heftige Schlammschlacht mit den Familienmitgliedern des Verstorbenen. Doch jetzt kehrt Jasmin mit einer positiven Nachricht ins Netz zurück: Sie habe ihre Lebensgeister wieder geweckt!

Via Instagram zeigt Jasmin ein Foto, auf dem sie zufrieden in die Kamera lächelt. "Und irgendwann kommt das Lächeln zurück! Dauert alles seine Zeit, aber ich werde immer besser", teilt sie die hoffnungsvolle Nachricht ihren Fans mit, dass sie nach dem Tod ihres Mannes wieder Lebensenergie zurückgewinnt. Das habe sie ganz besonderen Menschen zu verdanken: "Meiner Mutter, meiner Managerin, die mit mir durchs Feuer geht und tollen Freunden und Fans."

Obwohl Willis Tod für Jasmin ein riesengroßer Schock war, gab sie kürzlich in einem Interview mit red an, dass sie geahnt habe, dass ihr Mann sich aufgrund seiner Tablettensucht in Lebensgefahr begebe. "Wir haben definitiv offen darüber gesprochen, dass er sein Leben verliert, wenn er so weiter macht. Und er meinte nur: Ja, ich habe recht", erinnert sich die 42-Jährige zurück. Außerdem habe Willi Herzprobleme gehabt, erklärt die Blondine.

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, August 2021

Getty Images Jasmin und Willi Herren im Mai 2019

TVNOW / Frank Fastner Willi und Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

