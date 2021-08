Wie stehen Jesy Nelson (30) und Perrie Edwards (28) zueinander? Gemeinsam wurden die beiden Musikerinnen mit der Girlgroup Little Mix bekannt. Ende 2020 verließ Jesy die Gruppe jedoch wegen mentaler Probleme. Perrie hingegen feiert weiterhin Erfolge mit der Band und hat auch im Privatleben allen Grund zur Freude: Die Blondine und ihr Partner Alex Oxlade-Chamberlain (28) wurden zum ersten Mal Eltern und verkündeten heute die Geburt ihres Babys. Während im Netz zahlreiche Promis gratulierten, hüllte sich Jesy bisher in Schweigen.

Neben den Fans hatten sich im Netz auch eine Menge Kollegen und Freunde von Perrie zu ihrem Babyglück gemeldet und der Neu-Mama Glückwünsche zukommen lassen. Auch die beiden Little-Mix-Mitglieder Leigh-Anne Pinnock (29) und Jade Thirlwall (28) ließen es sich nicht nehmen, öffentlich liebe Worte an die frischgebackene Mutter zu schreiben. Vom Ex-Bandmitglied Jesy war bisher jedoch nichts zu hören und nichts zu lesen.

Perries verbliebene Bandkolleginnen freuten sich dafür umso mehr mit ihr. Leigh-Anne, die derzeit selbst ihr erstes Kind erwartet, schrieb via Instagram: "Ich bin so stolz auf dich und ich liebe dich so sehr! Was für ein Engel!" Dem schloss sich Jade direkt an und beteuerte ebenfalls, wie stolz sie auf die 28-Jährige sei.

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards und Jade Thirlwall

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Dezember 2020

Instagram / perrieedwards Little Mix bei den Brit Awards

