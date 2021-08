Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik sind jetzt stolze Eltern! Das Paar, das sich bei Are You The One? kennengelernt hatte, begrüßte vor wenigen Tagen sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Die Entbindung verlief, wie die beiden Promiflash erzählten, absolut reibungslos. Seither schweben die beiden Turteltauben nicht nur im Liebes-, sondern auch im Familienglück. Deshalb teilten die frischgebackenen Eltern nun erste Bilder ihres Sohnes auf Social Media.

Sowohl Kathi als auch Kevin veröffentlichten Schnappschüsse ihres Sprösslings auf Instagram. Die Blondine verkündete: "Ich kann meine Gefühle nicht in Worte fassen. Jetzt bin ich einfach Mama! Mama von dem schönsten kleinen Jungen, den ich jemals gesehen habe." Auf dem Bild greifen die jungen Eltern liebevoll nach den Füßen ihres Babys. Auch Kevin teilte ein paar emotionale Worte: "Ich weine vor Glück. Diese Woche war für mich mit Abstand die schönste Woche meines Lebens." Außerdem verrieten die beiden ihren Fans, dass ihr Sohn am 16. August um 04:44 Uhr das Licht der Welt erblickt hatte. Den Namen seines Babys behielt das Paar vorerst für sich.

Das Paar wirkt so glücklich wie nie. Kathi machte in ihrem Partner mit dem Post gleichzeitig ein Liebesgeständnis: "Du warst und bist für mich die größte Stütze und ich bin unendlich stolz auf das, was wir gemeinsam durchgemacht und geschafft haben. Ich liebe dich sehr."

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yaniks Baby

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und Katharina Wageners Baby

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de