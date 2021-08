Sarah Engels (28) zeigt, was sie hat! Seitdem die ehemalige DSDS-Kandidatin im Juni verriet, dass sie mit ihrem Mann Julian (28) das erste gemeinsame Kind erwartet, lässt die braunhaarige Schönheit ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben. So postet die Sängerin regelmäßig kleine Updates über ihre Gewichtszunahme oder die Namensauswahl. Auch auf hübsche Aufnahmen mit Babybauch muss ihre Community nicht verzichten. Nun teilte die 28-Jährige einen heißen Schnappschuss von ihrem Schwangerschaftsfotoshooting.

Auf Instagram veröffentlichte die 28-Jährige nun ein Bild, auf dem sie sexy und lässig zugleich in einem weißen Tuch hängt. Dabei scheint die werdende Zweifach-Mutter keine Kleidung am Körper zu tragen, wodurch sie ihre Schwangerschaftskurven perfekt in Szene setzen kann. "Eine Schwangerschaft gibt dem Begriff der Schönheit eine neue Bedeutung. Das Gefühl, eine kleine Seele in sich zu tragen, ist großartig", schrieb die ehemalige Let's Dance-Kandidatin zu der Aufnahme.

Auch in ihrer Story teilte die einstige Dancing on Ice-Teilnehmerin das Foto und bedankte sich dabei gleich noch bei der Fotografin für "dieses unfassbar tolle Bild". Während viele Fans und Prominente die Aufnahme der gebürtigen Kölnerin umwerfend fanden, konnte es sich Sarahs Liebster nicht verkneifen, den Schnappschuss auf seine ganz eigene Art zu parodieren. Julian teilte auf seinem Account ebenfalls ein Bild, auf dem er sich in dem weißen Tuch rekelt und seine Frau so auf die Schippe nahm – und die fand das offenbar amüsant.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Musikerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de