Bald ist es so weit! Die Geburt von Jessica Schröders (27) Baby rückt näher und näher. Die Ehefrau von Niklas Schröder (32) lässt ihre Community seit Beginn ihrer Schwangerschaft regelmäßig an ihrer Reise teilhaben – so auch jetzt: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin scheint sich auch hochschwanger pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen. Jessi posierte nun stolz mit ihrer Babykugel in der Badewanne.

Die 32-Jährige präsentierte sich halb nackt in einer mit Blumen geschmückten Badewanne. "Die letzten Tage mit Babygirl unter meinem Herzen genießen", schwärmte die werdende Mutter auf Instagram. Sie ist inzwischen in der 39. Schwangerschaftswoche. Wie ihr Mann im Netz bestätigte, hatte sie sogar schon kleine Wehen. Die Schröders stecken dementsprechend mitten in den Vorbereitungen für die Geburt. Noch lässt ihre Tochter aber auf sich warten.

In einem Interview mit Promiflash hatte Nik vor wenigen Wochen über den Geburtstermin seiner Tochter ausgeplaudert: "Unser Hochzeitstag würde infrage kommen. Es wäre ein bisschen spät, aber würde prinzipiell gehen." Bis dahin wären es noch genau drei Wochen. Jessi und Nik feiern nämlich am 14. September ihren zweiten Hochzeitstag.

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder, Juli 2021

Instagram / jessicooper Jessi Schröder, Influencerin

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder

