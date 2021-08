So haben seine Fans Macaulay Culkin (40) nicht oft gesehen. Der US-amerikanische Schauspieler wurde durch die Weihnachtskomödie "Kevin – Allein zu Haus" über Nacht zum absoluten Kinderstar. Auch für die Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" stand der heute 40-Jährige damals vor der Kamera. Nun schlüpfte Macaulay in eine ganz andere Rolle – und zwar für die düstere Serie American Horror Story.

Ein neuer Teaser zur zehnten Staffel, die den Titel "American Horror Story: Double Feature" trägt, lässt die Fans erstmals einen Blick auf Macaulay in seiner Rolle werfen – und die ist ganz schön schaurig. Der Kevin-Darsteller wird zwar nur für wenige Sekunden gezeigt, doch es wird deutlich, dass er nichts mehr mit dem süßen Knirps aus den gleichnamigen Filmen zu tun hat. Mit kahlrasiertem Kopf, schwarzen Klamotten und etlichen Ringen an den Fingern sitzt er mit Leslie Grossman (49) in einem schummrigen Raum am Tisch.

Wirklich viel ist über Macaulays Auftritt in der Show nicht bekannt, lediglich, dass seine Figur den Namen Mickey trägt. Neben dem einstigen Kinderstar dürfen sich die Zuschauer wieder über einige Lieblinge freuen, die in Staffel neun mit ihrer Abwesenheit geglänzt hatten. So kehren Kathy Bates (73), Sarah Paulson (46) und Evan Peters (34) auf die Bildschirme zurück.

ActionPress/ United Archives GmbH Macaulay Culkin in "Kevin – allein zu Haus"

Getty Images Macaulay Culkin im Oktober 2005 in Las Vegas

Getty Images Evan Peters und Sarah Paulson im Oktober 2019

