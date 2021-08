Am vergangenen Dienstag stand bei Promi Big Brother für die Bewohner des TV-Knasts eine optische Veränderung an! Täglich müssen sich die Kandidaten verschiedenen Challenges stellen: Nachdem das Team der Raumstation eine weitere Herausforderung für sich entscheiden konnte, bekamen sie Körpermalfarben geschenkt. Über diese Belohnung schienen sich die Reality-TV-Stars total zu freuen: Sie fackelten nicht lange – und bemalten sich gegenseitig!

Vor allem Danny Liedtke (31) schien Gefallen an den Fingerfarben zu finden. Kurzerhand schnappte er sich Eric Sindermann (33) – und malte dem ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten das Wort "König" auf die Stirn. "Ein bisschen wie Kinderschminken", witzelte Melanie Müller (33) daraufhin – bevor sie wenige Minuten später selbst zum Pinsel griff und sich ein grünes Gesicht schminkte. Doch die Schlagersängerin wollte mit ihrem Look nicht etwa dem berühmten Oger Shrek Konkurrenz machen – sie bezeichnete sich selbst als grünes Alien vom "Planeten Exotika".

Nach der Aktion versammelten sich die vier verbliebenen Bewohner der Raumstation im Sprechzimmer, um ihren Konkurrenten auf dem Big Planet eine Ansage zu machen. "Der Krieg beginnt! Der Big Planet zieht runter", scherzten die Kandidaten.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Promi Big Brother, Sat.1 Eric Sindermann, "Promi Big Brother"-Kandidat 2021

Promi Big Brother, Sat.1 Marie Lang und Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Kandidatinnen

Promi Big Brother, Sat.1 Danny Liedtke, Marie Lang, Eric Sindermann und Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Kandidaten

