Hilaria Baldwin (37) und ihr Mann Alec (63) wollen sich ihr Alter offenbar nicht ansehen lassen! Bereits im Juni 2012 gaben sich die Yogalehrerin und der Schauspieler im Rahmen einer romantischen Trauung das Jawort. Mittlerweile sind die beiden nicht mehr nur Eheleute, sondern auch stolze Eltern von sechs gemeinsamen Kindern. Die vergangenen Jahre Familienleben gingen an dem Paar aber offenbar nicht spurlos vorbei – zumindest sieht sein Nachwuchs das so. Ob die richtige Pose hilft?

"Carmen machte ein Foto und sagte, dass sie all unsere Falten darauf sehen würde, weil wir alt sind", schrieb Hilaria via Instagram. Diese Aussage ihrer Tochter wollten die Turteltauben offensichtlich nicht einfach so auf sich sitzen lassen. "Also haben wir versucht, eine junge Pose zu machen", teilte die 37-Jährige zu dem Schnappschuss mit, der sie sexy auf dem Schoß ihres Gatten zeigt.

Ob der Plan wohl aufging? Die Fans der beiden sind von der Aufnahme des Duos jedenfalls völlig aus dem Häuschen. "Ihr seht gut aus, ihr zwei!" und: "Ihr seid die süßesten!", lauten neben zahlreichen Herz-Emojis beispielsweise nur zwei der Komplimente.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles, 2019

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren sechs Kindern

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin im November 2020

