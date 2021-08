Mit dieser Aussage überraschte Yeliz Koc (27) ihre Community. Auf Social Media teilt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin immer wieder intime Einblicke in ihr Leben. Seitdem sie ihre Schwangerschaft im Februar bekannt gab, postet die werdende Mutter zudem immer wieder kleine Updates. So sprach die Beauty mit ihren Abonnenten beispielsweise auch über die anstehende Entbindung und brachte zum Ausdruck, dass sie sich eine Wassergeburt wünsche. Jetzt verriet die TV-Persönlichkeit außerdem, dass sie auch schon mal mit einer Frau zusammen war.

In ihrer Instagram-Story gab die schwangere Beauty nun acht Fakten über sich bekannt, die ihre Fans vermutlich bisher noch nicht von ihr wussten. So gestand die 27-Jährige, dass sie Unordnung hasse und schier wütend werden könnte, wenn es dreckig sei. In diesem Zuge verriet Yeliz zudem, dass sie schon einmal eine gleichgeschlechtliche Beziehung hatte. "Ich war mal mit einer Frau zusammen", schrieb die Ex-Freundin von Johannes Haller (33) ganz schlicht als dritte Tatsache über sich.

Des Weiteren erklärte die gebürtige Hannoveranerin, dass sie 365 Tage im Jahr mit Socken und mit einem kleinen Kissen schlafen würde, dass sie außerdem überall mit hinnehme. Auch zu Dingen, die ihr Furcht einjagen, öffnete sich die dunkelhaarige Schönheit gegenüber ihrer Community. "Meine größte Angst sind Insekten, Höhe und Spritzen, beziehungsweise Nadeln", verriet Yeliz, wobei sie anfügte, dass diese Phobie nicht bei Tattoos zutreffe.

