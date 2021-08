Was für eine stylishe Familie! Chrissy Teigen (35) und John Legend (42) krönten ihr Liebesglück nicht nur mit einer traumhaften Hochzeit vor knapp acht Jahren – sondern auch mit gemeinsamem Nachwuchs. Mittlerweile ist ihr Söhnchen Miles (3) drei und seine ältere Schwester Luna sogar schon fünf Jahre alt. Letztere durfte ihre Eltern nun bei einem Trip nach New York begleiten. Hand in Hand bummelten Chrissy, John und die Kleine durch die Straßen des Big Apple!

Paparazzi erwischten das Trio nun bei einem entspannten Spaziergang durch die Metropole. Alle drei trugen ein legeres Outfit. Lunas pinker Plüschrock war ein echter Hingucker. Doch was besonders auffiel: Chrissy und John hielten ihr Töchterchen an den Händen – ein total herziger Anblick! Sie schienen ihren Ausflug zu dritt sehr zu genießen.

Vor allem John strahlte bis über beide Ohren auf den Fotos. Kein Wunder bei dieser Begleitung. Doch auch Luna marschierte offenbar ziemlich glücklich zwischen dem Model und dem Sänger. Bei dem flotten Walk könnte man auf die Idee kommen, sie hätte das Talent ihrer berühmten Mutter geerbt.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, August 2021

MEGA Chrissy Teigen und ihre Tochter Luna in New York

MEGA Chrissy Teigen, Luna und John Legend, New York

