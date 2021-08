Am kommenden Samstag geht Schlag den Star in die nächste Runde. Nachdem Jenke von Wilmsdorff (55) sich in einem packenden Duell gegen Bülent Ceylan (45) durchsetzen konnte, steigen nun wieder zwei Frauen in den Ring. Evelyn Burdecki (32) und Sophia Thomalla (31) werden in den Spielen beweisen, wer sportlicher ist und wer über mehr Wissen verfügt. Letztere hat sich mit einer eindeutigen Kampfansage bereits an ihre Gegnerin gewandt. Angst vor der Moderatorin hat Evelyn aber keineswegs.

Beide Frauen geben sich siegessicher. Das wird auch in einer Pressemitteilung von ProSieben zur Sendung deutlich. "Ihr habt Evelyn aber schon gesagt, dass es hier auch Wissensspiele gibt?", teilt Sophia darin aus. Doch Evelyn weiß zu kontern – die 32-Jährige bereite sich gerade intensiv auf den Spieleabend vor. "Sophia weiß schon, dass mein Spitzname Big Brain Burdecki ist?! Ich lese gerade den Duden – bin schon bei G wie Gewinnerin", stichelt sie zurück.

Ob die beiden Frauen auch in der Live-Sendung so eine große Klappe haben werden? Das wird sich am kommenden Samstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben zeigen. Wie die Promis zuvor spielen auch Sophia und Evelyn um eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro.

ActionPress Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Juli 2021

Netto Marken-Discount Evelyn Burdecki in ihrer Netto-Kollektion

