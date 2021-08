Kevin Yanik ist so stolz auf seinen Nachwuchs! Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Der ehemalige Are You The One?-Kandidat und seine Partnerin Katharina Wagener (26) konnten ihren gesunden Jungen endlich in den Armen halten. Die beiden veröffentlichten auch schon erste Bilder ihres Babys und eine Aufnahme, die kurz nach der Geburt entstanden war. Nun teilte Yanik einen ersten Vater-Sohn-Moment mit seiner Community.

Auf Instagram postete der Muskelmann diese zuckersüße Aufnahme von sich und seinem Mini-me. Auf dem Bild hat er seinen Sohn auf seinem Bauch und beide scheinen ein kleines Schläfchen zu halten. Das Gesicht des Kleinen ist dabei mit einem weißen Herz-Emoji verdeckt. "16.08.2021, der Tag, der mein Leben für immer veränderte, Papa wird immer für dich da sein, mein Sohn!", fasste er seine Vatergefühle in der Bildunterschrift zusammen.

In der Kommentarspalte lassen nicht nur etliche Follower ihre Gratulationen und viele rote Herzen da. Auch Kevins Liebste kann diesem süßen Anblick ihrer beiden Jungs kaum widerstehen. "Ihr seid mein Leben", kommentierte die frischgebackene Mutter unter dem Beitrag.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Baby

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

Glaubt ihr, Yanik und Kathi werden das Gesicht ihres Kindes zeigen? Nein, ich denke nicht. Das könnte ich mir schon vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



