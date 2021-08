Sie hat alles gegeben! Bei Schlag den Star kämpfte Sophia Thomalla (31) gestern Abend gegen Evelyn Burdecki (32) um den Sieg. Bei verschiedenen Games duellierten sich die beiden Frauen in den Bereichen Wissen und Geschicklichkeit. Schließlich überzeugte die Moderatorin mit ihren Fähigkeiten und holte sich die Sie­ges­prä­mie von 100.000 Euro! Nach ihrem fulminanten Erfolg äußert sich Sophia jetzt in den sozialen Medien.

"Ich habe es geschafft. Das Spiel ist erst vorbei, wenn Elton (50) abpfeift!", schreibt sie stolz auf ihrer Instagram-Seite. Dabei nimmt sie wohl Bezug auf eine Gamewiederholung, nachdem sie eigentlich schon als Gewinnerin ausgerufen wurde. Evelyn und Sophia mussten nämlich aufgrund einer zunächst unauffälligen Regelmissachtung eines der Duelle wiederholen. Die Are You The One – Reality Stars in Love-Moderatorin konnte am Ende jedoch ihren Sieg verteidigen und somit heute strahlen.

Während der TV-Show zeigte Sophia neben ihrem Kampfgeist auch ihre humorvolle Seite. In einem Duell mit dem Namen "Schätzchen", bei dem die 31-Jährige ein paar Schwierigkeiten hatte, kommentierte sie dafür ihr Liebesleben mit einem ironischen Augenzwinkern. "Pech im Spiel, dafür hab ich ja Glück in der Liebe!", witzelte sie und lachte sogleich über sich selbst.

ProSieben/Steffen Z. Wolff Evelyn Burdecki und Sophia Thomalla bei "Schlag den Star"

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

TVNOW Sophia Thomalla als Moderatorin bei "Are You The One?"

