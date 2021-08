Bei Oksana Kolenitchenko (33) und ihren Liebsten stand eine große Veränderung an! Vor rund drei Jahren war die Goodbye Deutschland-Bekanntheit mit ihrem Mann Daniel und ihren Kindern Milan und Ariella nach Los Angeles ausgewandert. Vor wenigen Monaten verkündete die Influencerin daraufhin, dass sie ihre Wahlheimat hinter sich lassen werde – und mit ihrer Familie stattdessen in Las Vegas leben wolle. Jetzt haben sich die Kolenitchenkos diesen Traum endlich erfüllt: Sie sind in die berühmte Casino-Stadt gezogen!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Zweifach-Mutter jetzt eine ganze Reihe an Fotos mit ihren Liebsten vor dem bekannten Las-Vegas-Schild. "So langsam realisieren wir, dass wir jetzt wirklich in dieser verrückten Stadt leben", schrieb Oksana unter dem Beitrag. Ihr Sohnemann habe bereits seinen ersten Schultag gehabt – und die Familie sei schon fleißig auf der Suche nach einer passenden Bleibe. "Jetzt brauchen wir nur noch ein Dach über dem Kopf – und dann steht dem Abenteuer Las Vegas absolut nichts mehr im Weg", notierte die 33-Jährige abschließend.

Vor ihrem Umzug war die gebürtige Russin natürlich auch ziemlich aufgeregt gewesen. Unter einem ihrer jüngsten Instagram-Beiträge hatte sie klar gemacht, wie gespannt sie auf ihre neue Heimat sei. "Ein neuer Lebensabschnitt beginnt jetzt", jubelte die ehemalige DSDS-Kandidatin.

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrer Familie im August 2021

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrer Familie in Las Vegas

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrem Sohn Milan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de