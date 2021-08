Na, was sagt Kim Tränka wohl zu diesen Aufnahmen? In der dritten Staffel der beliebten Kuppelshow Prince Charming buhlt Robin Solf unter der heißen Sonne Griechenlands um die Gunst des Prinzen Kim. Im verregneten Deutschland gilt die Aufmerksamkeit des Podcasters allerdings offenbar auch anderen Kerlen: Robin züngelte jetzt nämlich vor laufender Kamera mit einem anderen Mann – und der ist kein Unbekannter!

Auf Instagram veröffentlichte Robins "Prince Charming"-Mitstreiter Max jetzt einen kurzen Clip, der auf einer Party anlässlich der Pride-Parade in Köln entstanden ist: In dem Video geht Robin mit Arne Szalay – der 2020 an der zweiten Staffel der schwulen Kuppelshow teilgenommen hatte – auf Tuchfühlung. Diese Annäherung ließen die beiden auf der Fotoplattform jedoch unkommentiert.

Allerdings teilte auch Arne selbst einen Schnappschuss mit Robin auf seinem eigenen Profil: Auf dem Foto drückt der Kölner dem Podcaster aus Berlin mit geschlossenen Augen einen leidenschaftlichen Kuss auf die Schläfe. Dazu versah er das Posting mit einem roten Herz-Emoji.

Anzeige

Instagram / robinsolf Robin Solf, "Prince Charming"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / arneszalay Der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat Arne Szalay im August 2021

Anzeige

Instagram / arneszalay Arne Szalay und Robin Solf, "Prince Charming"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de